Garlasco, la B1 si ferma al tie break a Imola

Non basta la spinta del PalaRavizza per riportare la vittoria in casa Garlasco. E' arrivata la seconda sconfitta consecutiva per i ragazzi dell'A3, domati tra le mura amiche per 0-3 dal Tinet Volley Prata. Una partita difficile, la più dura tra quelle affrontate in casa dagli uomini di coach Maranesi, per la prima volta sotto in terra pavese: dopo un primo set abbastanza in equilibrio (19-25) la formazione di Pordenone prende il largo, affermandosi sul 16-25 nella seconda frazione di gioco e chiudendo la pratica con il 12-25 del terzo periodo.

Non riesce invece il colpaccio in terra emiliana alle ragazze della B1, fermate sul 3-2 da Imola. Dopo un avvio sprint (21-25) le lomelline cedono il passo nel secondo set (26-24) per poi riportarsi in vantaggio nel terzo periodo sul 19-25. Imola riesce però a pareggiare i conti sul 25-18 e si va quindi al tie break, vinto dalle padrone di casa sul 15-12.