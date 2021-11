A San Donà quarto ko di fila per Garlasco

Il momento del riscatto è rimandato. In serie A3 maschile non riesce l'impresa a Garlasco, sconfitto per 3-0 in casa dell'ostico San Donà complice anche la mancanza del coach Marco Maranesi, fermo per motivi di salute. Nel primo set i padroni di casa allungano subito su Garlasco che però non si arrende e cerca di stare al passo. Vani sono però i tentativi e San Donà vince 25 – 17 in assoluto controllo. Nel secondo parziale, i Pinguini partono bene ma non abbastanza e dopo un testa a testa, i ragazzi di San Donà aumentano nuovamente il distacco. I lomellini restano in partita cercando di stare al passo dei padroni di casa, non riescono e perdono anche il secondo set sul 25-20. Nell’ultimo parziale, le squadre giocano alla pari, ma è sempre la formazione di casa a trovare lo spunto decisivo e a chiudere la partita sul 25-20.

Anche in serie B1 femminile il punteggio non sorride alle ragazze di coach Madalina Angelescu, domate per 3-0 dalla capolista Montale. In una gara purtroppo a senso unico, le lomelline (pur non demeritando sul piano del gioco), hanno dovuto ammainare bandiera bianca sui parziali di 25-19, 25-19 e 25-20.