Garlasco domato dai Rinoceronti di Belluno

La vittoria si ferma a un soffio, a due punti nei supplementari, dopo una rimonta super. Non è bastato il ritorno di Di Noia (l'ex capitano, ora ds, tornato da questa settimana a vestire i panni del giocatore) per riportare Garlasco alla vittoria in A3: termina 2-3 il match contro la Da Rold Logistic Belluno, squadra particolarmente in forma e che ha impresso il suo segno fin dalle fasi iniziali della gara. I Rinoceronti sono in totale controllo per due parziali (21-25, 18-25) e assaporano il profumo del bottino pieno, ma i lomellini, trascinati dal carisma di Di Noia, risalgono la corrente (25-22, 25-17) e portano la contesa al tie-break. Qui, dopo uno svantaggio iniziale, sono però i dolomitici a dimostrare i nervi più saldi, chiudendo la contesa sul 13-15 e lasciando gli uomini di Maranesi con in mano il quinto ko consecutivo.

Non vanno meglio le cose in B1, dove le Pinguine di coach Madalina Angelescu perdono per 0-3 contro la forte Esperia Cremona. Come già successo nelle uscite precedenti, nonostante una prova non del tutto negativa, le garlaschesi non riescono ad arginare le ospiti, che piano piano prendono il largo e in tre set chiudono i giochi (18-25, 19-25, 19-25) mettendo tre punti in cassaforte.