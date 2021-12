Garlasco non decolla in casa: con Portomaggiore è ko

Dopo l'exploit in trasferta, Garlasco resta ancora a secco in casa. Il successo per 2-3 in casa del Gerbaudo Savigliano nella gara dell'Immacolata aveva caricato di aspettative la sfida odierna contro Portomaggiore, che arrivava al PalaRavizza con gli stessi punti dei lomellini e con una scia negativa da buttare alle spalle: purtroppo per i Pinguini, quella continuità di risultati auspicata alla vigilia non è arrivata, con gli ospiti che hanno prevalso per 1-3. Male Garlasco nel primo set, con i veneti che si sono presi la scena vincendo per 17-25; più combattuta la seconda frazione di gioco, con i padroni di casa che hanno alzato bandiera bianca solo sul 23-25. Nel terzo set, la svolta: Garlasco, tornato a farsi sotto, l'ha spuntata sul 25-19, riaprendo di fatto a partita. Il 22-25 dell'ultimo periodo, però, ha sancito la fine della rimonta lomellina, con gli uomini di coach Maranesi costretti al ko.

In B1, anche le colleghe della squadra femminile sono incappate in una sconfitta, con un 1-3 in casa della Tirabassi & Vezzali. Le reggiane, in un miglior stato di forma, si sono imposte fin dal primo set (25-22), cedendo solo nel secondo periodo alle lomelline (20-25) e conducendo poi la gara in porto nelle due frazioni successive (25-21, 25-21). Con questa battuta d'arresto, le Pinguine scivolano al nono posto con 9 punti, in zona retrocessione, a -2 dalla zona salvezza.