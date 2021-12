Natale in anticipo per Garlasco, domato Montecchio

Garlasco si fa un regalo di Natale in anticipo. Con il successo per 3-2 contro Montecchio ottenuto ieri sera, la compagine lomellina può tirare un sospiro di sollievo nell'ultima uscita del 2021. Nel primo set Garlasco è partita molto bene, allungando subito contro gli avversari, che però arrivati sul risultato di 21-9 sono entrati in partita e uanno iniziato una remuntada da far tremare i padroni di casa, i quali sono riusciti comunque ad aggiudicarsi il set per 25-20. Gli ospiti ormai in partita hanno aperto il secondo set macinando punti e i lomellini hanno faticato a mantenere il passo, con Montecchio che ha chiuso sul 18-25. Nel terzo set è Garlasco a partire molto bene, ma gli avversari hanno tenuto botta e dopo un avvincente testa a testa sono stati proprio quest’ultimi ad avere la meglio sul 23-25. Molto combattuto il quarto set da entrambe le parti, ma sono stati i padroni di casa che grazie a un buon allungo nella metà del set raggiungono l’obiettivo per 25-17. É tempo del tie break, iniziato con una fase di “punto a punto” tra le due squadre, con Garlasco che ha coto al volo l’occasione macinando punti e aggiudicandosi la partita (15-9).

Male invece la B1 femminile, con le ragazze di coach Angelescu che sono state domate per 1-3 nello scontro diretto con Cesena (25-22, 20-25, 23-25, 19-25 i parziali). Per le Pinguine, in piena crisi, si tratta del sesto ko consecutivo.