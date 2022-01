Garlasco lotta, ma non passa con Grottazzolina

Ai Pinguini non riesce il colpaccio con Grottazzolina. L'anno nuovo si apre con una sconfitta per Garlasco, domato da Grottazzolina per 1-3 al PalaRavizza di Pavia, nel recupero della 14esima giornata di campionato. Contro i marchigiani, vera e propria corazzata del girone, la compagine di coach Bertini non ha comunque fatto da semplice comparsa: soprattutto nel primo set, i padroni di casa sono riusciti a far sudare gli avversari, chiudendo ai vantaggi e prevalendo sul 26-24. Alla distanza, nonostante qualche errore da parte di Grottazzolina e una buona prova a servizio e in difesa di Garlasco, la maggior forza degli ospiti è però uscita: i marchigiani nel secondo periodo si sono portati in parità sul 22-25, andando poi in vantaggio nella terza frazione di gioco sul 21-25. Molto combattuto l'ultimo set, con Garlasco che è riuscito a mettere la testa in avanti in un paio di occasioni. Alla fine, però, è Grottazzolina a portare a casa il match con un 22-25.

Dalla Federazione, intanto, è arrivata una doccia fredda per quanto riguarda la serie B1 femminile, il cui stop al campionato durerà per altri due turni. Fino al 6 febbraio compreso, dunque, le Pinguine non potranno scendere in campo se non per allenarsi.