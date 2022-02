Garlasco, niente da fare contro Macerata

Dopo il Covid, Garlasco non ingrana la marcia giusta. Dopo un fine settimana di stop forzato a causa di alcuni contagiati fra le proprie fila, i lomellini di coach Bertini sono rientrati in campo oggi per una complicata sfida casalinga contro Macerata: un match che ha visto prevalere gli ospiti per 0-3, con i Pinguini ancora fermi al palo in questo 2022.

Per Garlasco cominciano Crusca, Magalini e Puliti, la coppia di centrali formata da Porcello e Giampietri, Petrone il palleggiatore e Taramelli il libero. Ottimo approccio alla gara della Med Store Tunit che prende subito le distanze nel primo set e controlla senza affanni (nonostante un Magalini velenoso in battuta con due ace consecutivi) trascinata da un muro efficace sul 16-25. Nel secondo set Garlasco prova a reagire ma dopo un inizio combattuto (5-5 le prime battute) cede il passo ai biancorossi che gestiscono bene e vanno sul +2 nei set, chiudendo ancora sul 16-25. I Pinguini cercano l'ultima reazione e riescono nel terzo set a giocarsela contro Macerata soprattutto nel finale, quando sul 22-23 sfiorano l'aggancio agli ospiti: bravi i biancorossi a restare concentrati e portare a casa la vittoria sul 23-25.