Fano alla fine: Garlasco passa al tie break

Due punti che valgono oro: nel recupero della seconda giornata di ritorno, Garlasco torna a casa dalla trasferta di Fano con una vittoria per 2-3, risultato fondamentale nella rincorsa alla salvezza e uguale a quello ottenuto nella gara d'andata ra le mura amiche. Gli ospiti partono con il piede giusto, e senza lasciarsi influenzare dal fattore campo superano Fano sul 22-25. Nonostante un secondo set di strapotere marchigiano (18-25), nella terza frazione di gioco Garlasco dimostra di non essere lì in gita, ma di volersela giocare fino alla fine: con una buona prestazione, i rossoneri mettono in cassaforte un altro 22-25, che li riporta in vantaggio nel conteggio dei set.

Nel quarto periodo, dopo un buon avvio dei lomellini, i padroni di casa prendono il largo, acquistando un buon vantaggio sui Pinguini. La gara, perà, non è ancora in ghiaccio: la formazione di coach Bertini prova a riavvicinarsi, ma non riesce mai a riacciuffare i rivali che sul 22-17 scappano di nuovo in avanti per il definitivo 25-21. Si va quindi al tie break, caratterizzato da un grande equilibrio nelle fasi iniziali. Sul 3-6, i garlaschesi sembrano poter mettere il turbo, si va al cambio campo sul 4-8; sudori freddi nel finale, dove Fano si spinge fino al 10-13, ma una battuta a rete degli stessi padroni di casa regala sull'11-15 il successo a Garlasco.