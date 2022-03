Volley Serie A3, Garlasco espugna Bologna e ritrova il respiro

Dopo il tonfo con San Donà, Garlasco si scuote e trova una vittoria fondamentale nella rincorsa alla salvezza. Nel recupero della 17esima giornata di campionato i Pinguini espugnano Bologna per 0-3, conquistando temporaneamente a 21 lunghezze il decimo posto in classifica (valevole per la permanenza diretta in A3) a discapito proprio degli emiliani, che rimangono inchiodati a quota 15 punti.

Dopo un avvio equilibrato (e caratterizzato da un po’ di errori da entrambe le parti) è Magalini la chiave per scardinare le difese delle Geetit: al servizio prima consente ai lomellini di staccare e trovare il primo vero vantaggio (5-9) e poi nel finale contribuendo ad aumentare il divario che porta al 19-25 definitivo. Ancor più equilibrio nella seconda frazione di gioco, che vede i Pinguini partire bene (0-3) e reagire alla veemente ricerca del ribaltone da parte della formazione di casa: con un muro, sul 22-25 gli ospiti raggiungono lo 0-2. Nel terzo periodo Bologna parte invece fortissimo, e Garlasco è costretto a una gara all’inseguimento: la rimonta, dal 15-11 al 20-20, è firmata ancora Magalini, sempre letale in battuta, e Puliti, top scorer dell’incontro con 15 punti che mette giù anche il punto della vittoria sul 23-25.