Volley Serie A3, Garlasco fa il colpaccio in casa di Belluno

Garlasco torna da Belluno con un bottino da salvezza. Termina 1-3 la sfida di serie A3 tra Da Rold e Pinguini, con la formazione di coach Bertini che conquista in esterna una vittoria pesante e (stante anche il rinvio della gara tra Torino e Bologna) si riporta al decimo posto, in piena quota salvezza a 24 punti.

La partita non comincia bene per i lomellini, che arrivano a metà primo set in svantaggio (16-11), provano il ribaltone sul 20-21, ma alla fine cedono per il definitivo 25-23. Quello in avvio di partita è però l’unico acuto dei padroni di casa: la svolta per i lomellini arriva nella seconda frazione di gioco, dove dopo essere stati in equilibrio fino al 20-21 riescono a superare i rivali per 22-25, rimettendosi in pari col conteggio dei set. Sull’onda dell’entusiasmo, i Pinguini riescono a conquistare anche i due successivi periodi, con due netti 17-25 e 19-25 che rendono contezza della buona prova offerta dalla truppa rossonera. A livello di singoli, da segnalare la buona prova di Puliti, top scorer dell’incontro con 23 punti.

Sul fronte femminile, in B1 grandissima rimonta delle Pinguine, che riescono a ribaltare il match contro la Tirabassi & Vezzali vincendo per 3-2 dopo essere andate in doppio svantaggio (23-25, 15-25, 27-25, 25-14, 16-14). Nella scalata alla salvezza le lomelline avanzano così di un altro piccolo tratto: a quota 18, se il campionato finisse oggi le ragazze di coach Angelescu sarebbero virtualmente ancora in categoria.