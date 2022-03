Volley Serie A3, Garlasco sempre più vicino alla salvezza

Tre punti che pesano come macigni e avvicinano Garlasco alla tanto agognata salvezza. Con una vittoria per 3-0 fra le mura amiche del PalaRavizza di Pavia, i Pinguini domano Savigliano in uno degli scontri diretti per la permanenza in A3, volando al nono posto a quota 27 e mettendo la freccia sia su Torino (a 22, ma con una gara in meno) sia su Belluno, a pari punti ma sotto per conteggio dei set.

Tornando alla gara giocata a Pavia, i ragazzi di coach Bertini prevalgono su un’avversaria in realtà ben poco arrendevole, considerando che dei tre set (25-22, 27-25, 27-25) sono finiti ai vantaggi. A indirizzare l’incontro la serata frizzante di Magalini, con 17 punti top scorer del match, oltre che di Crusca e Puliti (per loro 14 punti a testa): nel primo periodo, dopo un avvio testa a testa, Garlasco mette fuori il muso sul 13-11, trovando la chiave per scardinare la difesa rivale soprattutto a muro.

Nella seconda frazione di gioco, sulla falsariga della prima, i già citati “tre tenori” si rivelano determinanti: Magalini si procura il primo set point, annullato poi dagli avversari; Puliti con una pipe trova il punto del vantaggio sancito, appena dopo, da un prezioso ace di Crusca, che a quota 27 chiude definitivamente i conteggi.

Ancor più combattuto il terzo set, dove Savigliano fa di tutto per riaprire il match: gli ospiti conducono per quasi tutto il periodo e sul 20-22 la gara sembra essere in effetti indirizzata. Ma a quel punto Savigliano sciupa il primo set point e i lomellini gettano il cuore oltre l’ostacolo, ribaltando l’esito e chiudendo, con Crusca e Puliti, i giochi nuovamente sul 27-25.