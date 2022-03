Volley Serie A3, Portomaggiore frena Garlasco

Dopo tre vittorie si interrompe il trend positivo di Garlasco, che cede sul campo di Porto Maggiore per 3-1. Non inizia bene la gara per i Pinguini, che nel primo set non riescono a trovare le misure per arginare la verve dei padroni di casa, andando sotto fin da subito (8-2, 16-9, 21-12 i parziali) e alzando bandiera bianca sul 25-16. Non si tratta però di un incipit da gara a senso unico: nella seconda frazione di gioco i lomellini appaiono più in palla, a metà set restano in scia ai ferraresi (16-14) e trascinano la gara ai vantaggi, dove ad avere la meglio è ancora la formazione di casa sul 26-24. Un cambio di rotta è però nell’aria: nel terzo set Crusca e i suoi provano a riaprire la partita e partono forte fin da subito, mettendosi in posizione di vantaggio e chiudendo sul 25-23. Sul 2-1, la gara è ancora aperta: e infatti l’ultimo periodo è un testa a testa, con gli ospiti che si portano in vantaggio sul 15-16, perdono terreno sul 21-20 e alla fine sono costretti alla resa di misura, con un 25-23 che consegna il match a Portomaggiore. Tra in singoli, da segnalare la gara di Magalini, 17 punti, e di Puliti, con 19 punti top scorer. La classifica, al momento, vede ancora gli uomini di coach Bertini a 27 punti, al nono posto: la salvezza non è ancora matematica, ma si può dire che Garlasco l’abbia ormai messa nel mirino.