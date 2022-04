Volley Serie A3, per Garlasco salvezza rimandata

Sarà rinviato alla prossima giornata, l’ultima di campionato, il verdetto sulla permanenza o meno di Garlasco in serie A3 anche per la prossima stagione. “Match point” fallito quindi per i Pinguini, ai quali, dopo un filotto di belle prestazioni, serviva o una vittoria in questa giornata o un risultato favorevole dagli altri campi per festeggiare la salvezza: dalla trasferta di Montecchio, invece, è arrivato un netto 3-1 per i padroni di casa, un risultato che condanna ancora i lomellini all’incertezza visti gli altri verdetti di giornata (la vittoria di Torino per 3-1, che tiene in piemontesi ancora in gioco).

Questo fine settimana gli uomini di coach Bertini erano impegnati sul difficile campo dei veneti, formazione da metà classifica appena approdata ai playoff: lunghissimo il primo set, dove gli ospiti sono riusciti a trascinare Montecchio ai vantaggi (29-27), meno bene il secondo, con i rossoneri ko per 25-14. La riscossa è però arrivata nel terzo periodo, quando u Pinguini vincono 22-25 riaprendo la gara. Nel quarto set, dopo aver condotto in sostanziale equilibrio fino al 6-6, i padroni di casa hanno preso il largo sul 12-8, divario praticamente mai più colmato da Crusca e i suoi, che si sono arresi sul 25-22.

La prossima settimana, Di Noia e compagni torneranno al PalaRavizza di Pavia per salutare il proprio pubblico nell’ultima gara di regular season contro la già retrocessa Brugherio: sulla carta un match facile, ma ai Pinguini occorrerà comunque il massimo impegno per tagliare senza patemi un traguardo ormai vicinissimo.

E' finita invece per 3-1 (25-17, 25-17, 26-28, 25-20) in favore delle padrone di casa la sfida tra Forlì e Garlasco di B1 femminile, con le Pinguine in grossa emergenza numerica: con Vecerina indisponibile e Sgherza che non poteva far parte dell'incontro non essendo tesserata al momento del rinvio della gara, coach Angelescu ha schierato la 2005 de Martino, di ruolo secondo libero, come attaccante.