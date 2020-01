Croce Azzurra, parte il nuovo corso per aspiranti soccorritori

Prenderà il via il prossimo 3 febbraio presso la sede della Croce Azzurra, in via Valletta Fogliano 75/6 a Vigevano, il corso per aspiranti soccorritori. Il corso sarà suddiviso in due moduli, uno della durata di 46 ore per l'ottenimento della qualifica di soccorritore abilitato ai trasporti secondari con abilitazione regionale Basic Life Support Defibrillation ed un secondo, della durata di 78 ore, per la preparazione alla sessione di certificazione per la qualifica di soccorritore esecutore 118 che si otterrà con il superamento dell'esame di abilitazione. Per informazioni ed iscrizioni si può visitare il sito www.azzurravigevano.it rivolgersi all'indirizzo e-mail: segreteria@azzurra.it o contattando il numero telefonico 0381-83638.