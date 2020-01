La giunta di Abbiategrasso in stallo da oltre un mese

Sono passati 35 giorni dalle dimissioni di Cristina Cattaneo e 31 da quelle di Alberto Bernacchi, i due assessori della Lega che hanno lasciato la giunta di Abbiategrasso senza mai spiegare pubblicamente perché. Da allora l’amministrazione di un Comune di quasi 33 mila abitanti è tenuta in scacco dal giovane commissario della sezione leghista, il 28enne Riccardo Grittini, inviato da Corbetta proprio sotto Natale. Da lui non arriva alcuna schiarita. Ancora ieri sera (mercoledì) si è limitato a dichiarare: «È tutto fermo. Stiamo lavorando e facendo le nostre considerazioni». Previsioni di tempi per arrivare a una soluzione? «Non lo so. Quando saremo pronti lo comunicheremo». Intanto il sindaco Cesare Nai è sempre in attesa che gli siano comunicati i nomi proposti per i due assessorati rimasti scoperti.

Leggi l'articolo completo sull'Informatore in edicola da giovedì 23 gennaio.