Abbiategrasso, le nomine: entra Olivares, rientra Bernacchi

Dopo un mese e mezzo di stallo il commissario della sezione di Abbiategrasso della Lega Riccardo Grittini ha finalmente rotto gli indugi, indicando al sindaco Cesare Nai i nomi dei due esponenti del Carroccio da nominare assessori. Da oggi così entra in giunta Massimo Olivares, 55 anni, non abbiatense con una lunga esperienza amministrativa, fino allo scorso giugno e per dieci anni sindaco di Marcallo con Casone. E ci resta, o se preferite rientra, Alberto Bernacchi, che aveva dato le dimissioni il 23 dicembre scorso, quattro giorni dopo l’analoga decisione della collega Cristina Cattaneo. Il possibile “ripescaggio” di Bernacchi era sembrato molto probabile se non certo già da settimane.

A Olivares va la delega alla gestione del territorio (cioè l'urbanistica) che era di Cattaneo, mentre Bernacchi si riprende la sicurezza e la protezione civile, che aveva da meno di un anno, essendo a sua volta subentrato al dimissionario Marco Mercanti a febbraio 2019. Resta da capire se ci sarà un parziale riassetto nelle deleghe e quale sarà la sorte delle altre che erano di Cattaneo, a partire dall’Ambiente, fermo restando che le Fiere sono già state attribuite la scorsa settimana al consigliere Emanuele Gallotti, ex Lega, ora gruppo misto.