Vigevano, vincita al Superenalotto da oltre 42 mila euro

Ha scelto una giocata molto semplice, tra 1,50 e 6 euro, per sfidare la fortuna. Forse ha addirittura acquistato una delle schedine già precompilate il fortunato e sconosciuto scommettitore che ieri ha azzeccato una vincita da 40.296 euro alla tabaccheria Brognara di via Decembrio, una delle quattro registrate in tutta Italia per quella categoria. Il vincitore ha azzeccato quattro numeri dell'estrazione e quello che gli ha consentito di moltiplicare la prima vincita per 100. «Al momento - spiega il titolare della storica tabaccheria vigevanese - nessuno si è fatto vivo. Magari si tratta di un giocatore esperto che è a conoscenza dei meccanismi della riscossione delle vincite, ma potrebbe al contrario essere un giocatore occasionale che non si è ancora accorto di avere in tasca un bel gruzzolo».