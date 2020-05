PAVIA - Dentisti e librerie, come ci si comporta nella fase tre? Nuove norme sanitarie all'interno degli studi odontoiatrici, che in verità hanno sempre adottato gli stessi presidi anche in tempo di no covid, oggi con qualche accortezza in più. Le librerie sono state tra le prime attività a riaprire, ma adesso è indispensabile vivere il negozio in una modalità più pratica e meno basata sul relax "bibliotecario".