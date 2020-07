Il Polo Laico ai progressisti: sostenete Bellazzi

VIGEVANO - Un incontro infruttuoso, l'ennesimo ultimatum (in scadenza martedì alle 12). Il secondo vertice tra i candidati sindaci dell'opposizione, con il Pd chiamato a dare una risposta entro martedì alla proposta di alleanza moderata proposta da Paolo Previde Massara, si chiude con un addio. È quello del Polo Laico, che si sfila dalla compagnia e chiede di sostenere il candidato sindaco già presentato, ovvero Luca Bellazzi. "Finora - si legge nel comunicato - con spirito di responsabilità civica abbiamo partecipato a diversi incontri, sostenendo la necessità di dar vita ad una coalizione progressista che, proprio per la gravità dei problemi che Vigevano è chiamata ad affrontare, si offrisse come alternativa a quella conservatrice e per niente innovatrice che da tempo amministra la Città. Il Polo Laico ha ripetutamente ascoltato tutti ed è sempre stato disponibile ad un passo indietro per favorire la nascita di questo ampio fronte comune. Ancora oggi abbiamo partecipato a una riunione dalla quale, inutile nasconderlo, usciamo delusi. Pare chiaro infatti dopo quanto emerso oggi, che una eventuale coalizione non potrà che partire nel segno della mancata univocità e della mancata condivisione programmatica. Riteniamo pertanto che i presupposti per una nostra partecipazione siano scemati. Avevamo chiesto progetti “alti” e “ampiamente condivisi” e ciò che abbiamo visto oggi non ne ha nemmeno lontanamente la parvenza. Ora però il tempo è scaduto e giunti a questo punto riteniamo che quanto si è andati cercando da tempo, ovvero una forza civica con un candidato civico credibile, un programma vero, costruito e condiviso con i cittadini attorno al quale realizzare un’ampia convergenza e soprattutto nuove dinamiche che scalfiscano quelle della vecchia politica, fatta di veti e imposizioni esterne, possa essere individuato proprio in una lista civica vera e storica come la nostra e nel suo candidato sindaco, Luca Bellazzi".

Polo Laico Vigevano