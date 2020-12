Origine della merce e status di "esportatore abituale": proroga e semplificazioni

Se finora la prova dell’origine doganale dei beni in esportazione è rappresentata dal certificato di circolazione Eur1, EurMed o Atr, che viene fornito “previdimato” dalla Dogana, a partire dal prossimo gennaio 2021 chi esporta dovrà scegliere se chiedere, di volta in volta, il rilascio del certificato (che la Dogana non consegnerà più precedentemente vidimato) oppure diventare “esportatore autorizzato” e dichiarare da solo l’origine, direttamente sulla fattura di vendita.

Lo status di esportatore autorizzato consente alle aziende di poter attestare l’origine preferenziale UE delle merci che esportano direttamente sulla fattura, per spedizioni di prodotti originari di qualsiasi importo. La dichiarazione di origine preferenziale su fattura dovrà riportare il codice identificativo rilasciato dalle Autorità doganali che rilasciano l’autorizzazione.

Per ottenere lo status di esportatore autorizzato, la Dogana di competenza svolge un audit nei confronti dell’impresa, finalizzato alla verifica del rispetto delle condizioni e delle regole contenute nei protocolli di origine allegati agli Accordi di libero scambio.

Per conoscere regole e procedure per potersi adeguare è necessaria un’attenta formazione e studio degli accordi UE; gli Uffici M.G.V. da oltre un anno seguono costantemente le aziende nella ricerca delle prove di origine, verifica dei criteri e predisposizione delle istanze, interfacciandosi direttamente con gli Uffici doganali competenti.

Non farti trovare impreparato, chiedi l’intervento di esperti in materia.

