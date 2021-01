Come evitare tempi di attesa e costi significativi per esportare, rispettando le Regole di Origine

Come ottenere le autorizzazioni doganali per esportare in PREFERENZA DAZIARIA.

Alcuni Paesi Extra-UE hanno stipulato accordi con l’UE per offrire agevolazioni daziarie, mai sentito parlare di Esportatore autorizzato/REX ?

Per ottenere tali autorizzazioni bisogna rispondere a determinati requisiti:

- REGOLARITÀ delle esportazioni verso Paesi accordisti

- CARATTERE ORIGINARIO DELLA MERCE con

- LAVORAZIONI SUFFICIENTI A CONFERIRE ORIGINE o SE RIVENDITORI CON ATTESTAZIONE DI ORIGINE DEI FORNITORI

- CONOSCENZA DELLE REGOLE relative agli accordi preferenziali e all’origine della merce esportata

Dopo tali verifiche si potrà inviare istanza tramite gli specifici modelli e form all’Ufficio delle Dogane di competenza nel proprio territorio, rispetto alla propria sede amministrativa.

Una volta ricevuta la richiesta, l’Ufficio delle Dogane potrà programmare un sopralluogo presso la sede amministrativa del richiedente, per verificare i criteri di origine

In caso di esito positivo, l’esportatore otterrà lo status di Esportatore Autorizzato/REX, con l’assegnazione di un codice da apporre sulle fatture in cui si certifica l’origine preferenziale delle merci.

Per evitare quindi tempi e costi per emissione dei modelli EUR1 o di altre attestazioni diventa Esportatore Autorizzato con il supporto di MGV.

