Assolombarda, premi agli studenti pavesi

PAVIA - “L’occasione della premiazione al merito scolastico è un momento molto importante di condivisione e di riflessione per la nostra Associazione, un momento che ci fa ancora di più sentire famiglia. Anche in mezzo a questa crisi, anche con un evento fatto a distanza, anche in mezzo a mille difficoltà” Così Nicola de Cardenas, presidente della sede di Pavia di Assolombarda , ha introdotto la 19esima edizione del Premio al Merito , riservato agli studenti liceali e universitari meritevoli, figli del personale delle aziende della Associazione. Diversi i ragazzi prvenienti da Vigevano e Lomellina. “Un segnale importante anche per il territorio, di vicinanza ai giovani, alle scuole e alle loro famiglie, proprio ora, quando è più importante andare incontro ai bisogni e nello stesso tempo premiare il merito e i sacrifici”, ha aggiunto De Cardenas.

Fra i premiati un giovane ballerino di danza classica, appena diplomato, fino alla neo laureata in veterinaria, dal giovane ingegnere di prodotto fino al diplomato in scienze agrarie. Tutti accomunati da una forte passione e voglia di fare, pur nel momento difficile, anche per la didattica a distanza e il distanziamento dai loro coetanei. “Il merito va premiato e riconosciuto. La nostra Associazione è con voi. L’auspicio - ha concluso, rivolto agli studenti, il presidente de Cardenas - è che andiate lontano ma che non dimentichiate da dove venite. L’anno prossimo, ce lo auguriamo, in occasione della premiazione al merito, potremo finalmente incontrarci dal vivo”. Alla cerimonia, svoltasi online per le prescrizioni anti-covid, hanno partecipato tutti i giovani premiati, i loro genitori e i rappresentanti delle aziende di provenienza delle loro famiglie.

Il premio consiste in un attestato e in un assegno intestato al giovane vincitore.

I premiati sono i giovani laureati

Bianca Diana (Baldean Piberplast Spa), Stella Corona (C.M.R. srl), Pietro Curone (Balma, Capoduri & c. spa), Giulia Ferreira (Sea Vision srl), Marta Grugni (Fedegari Autoclavi spa), Elettra Rebollini (A.S.M. Voghera Spa), Arianna Rossi (Fiscatech Spa)

e i giovani diplomati

Michela Antonini (Speroni Spa), Luca Boncompagni (Ghibli & Wirbel Spa), Gaia Ferrari (Società Autoservizi Pubblici Oltrepo Spa), Federico Laurenti (Balma, Capoduri & C. Spa), Chiara Rossi (Fiscatech Spa), Zahara Sadgali (I.C.S.S. Spa), Kimberly Zella (Decsa srl), Matteo Zorzoli (Dulio Accessori di Dulio Alberto & C. Srl).