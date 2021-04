«Bene lo stop Ue al riso dei militari golpisti»

«Le importazioni di riso in Italia dalla Birmania - ha sottolineato l'europarlamentare - hanno superato nel 2020 i 13 milioni di chili. Questo per un aumento del 68% grazie al sistema di preferenze generalizzato con l’Unione Europea di cui gode il Paese asiatico e che si concretizza nell’applicazione dell’accordo Eba che consente di esportare in Europa tutto senza dazi tranne le armi».

«Alla luce del colpo di Stato e della repressione di regime - ha concluso Ciocca - è opportuno adottare misure restrittive come hanno fatto altri paesi. Così tuteleremo a che i risi pavesi e lombardi dove con circa centomila ettari destinati a risaia nasce più del 40% di riso italiano. Come dire che un chicco su tre è delle province di Pavia e Milano, Lodi e Mantova».