Cosa vogliamo, pace o condizionatori accesi?

Secondo il premier Mario Draghi è questa la domanda da farsi: si vuole la pace o si vuole stare tranquilli con i condizionatori accesi la prossima estate? La provocazione del presidente del Consiglio è più che altro un modo diretto per affrontare la realtà: lasciare via libera a Putin significa stare tutti tranquilli con le forniture di gas, luce, petrolio. Se invece si vuole una vera pace, se si vuole mettere in ginocchio l'aggressore dell'Ucraina, bisognerà sopportare qualche inevitabile sacrificio con il blocco dell'import del gas russo.

Al minuto29 del video tratto dal canale youtube di palazzo Chigi le frasi di Draghi

