Battaglia show e Saronno si inchina (71-60)

Una delle più belle vittorie del Battaglia di sempre. I giovani di coach Zanellati, che di sicuro non avevano brillato nel pur vittorioso esordio con Arcisate, impegnati anche stasera al palazzetto di Parona, hanno messo sotto la corazzata Robur Saronno (71-60) con una prestazione corale di grande qualità. Il quintetto lomellino è partito a razzo (9-1), poi gli avversari sono andati a riprenderli (22-21 al 10' 38-36 a metà incontro), ma in una sola circostanza sono stati in grado di mettere la testa avanti. Riconquistato un margine di una decina di punti (massimo vantaggio a fine terzo sul 57-44), l'Expo Inox è poi riuscito a preservarlo negli ultimi dieci minuti. Sugli scudi il play argentino Bazani, autore di prestazione strepitosa, ma anche il connazionale Garcia, pur sbagliando qualcosa al tiro, è stato fondamentale a livello di presenza fisica, soprattutto in difesa quando nel finale ha rifilato agli avversari alcune stoppate da urlo. Tutti bene comunque, compresi i giovani, a far dimenticare la prova timorosa dell'esordio: in particolare, Muzio ha contenuto l'esperto Politi, mentre Lonati è stato capace di conquistare diversi rimbalzi in attacco. Di fatto la squadra è riuscita a rispettare il piano partita che prevedeva di non far avvicinare troppo gli avversari sotto canestro. Saronno, nelle cui fila rientrava Gergati, assente all'esordio, di sicuro non si aspettava una prestazione di questo livello ed è rimasta letteralmente sorpresa.



Expo Inox Battaglia Monacelli 8, Bazani 23, Invernizzi 2, G. Facchi 2, Garcia 18, Muzio 5, A. Facchi 8, Lonati 3; ne Pirovano, Gioia. All. Zanellati.

Robur Saronno Politi 6, Marusic 1, Quinti 3, De Capitani 8, Gergati 4, Gurioli 18, Cozzoli 6, Tresso 3, Pellegrini 5, Fusella 6, Motta; ne Banfi. All. Biffi.