Saronno si prende la rivincita sull'Expo (83-65)

Senza il lungo Garcia, che ha scontato il secondo turno di squalifica, l'Expo Inox è stata sconfitta questa sera a Saronno dalla Robur (83-65) nella seconda giornata di ritorno del girone Verde di C Gold. Al di là dell'assenza del giocatore argentino, c'è stato poco da fare per il quintetto lomellino contro una squadra che possiede un altro passo e che meritatamente occupa il primo posto della classifica in coabitazione con Gallarate. Eppure all'andata tra le mura amiche l'Expo era riuscita a sorprendere Saronno, grazie a una prestazione di grande intensità. Questa volta nessuna impresa, anche se sotto il profilo della manovra non si può dire che i gialloblù si siano mossi male. Ovviamente sotto canestro non ci sono state molte possibilità per farsi largo, ma i lomellini hanno eseguito bene i giochi liberando spesso i tiratori per buone conclusioni da fuori, purtroppo è venuta a mancare la precisione. Saronno ha così preso un buon margine già alla fine del primo quarto (20-11), incrementando il bottino nel secondo (43-24). Nella seconda parte del match la Robur ha poi gestito il vantaggio senza schiacciare più di tanto sull'acceleratore (71-52 al 30').

Complessivamente l'Expo ha fornito una prestazione migliore rispetto alla scorsa settimana contro il Valceresio Arcisate, quella sì era una partita da vincere. E dopo due sconfitte “on the road”, Bazani e compagni dovranno lavorare in settimana per ritrovare i due punti sabato prossimo a Parona contro l'Academy Varese.

Robur Saronno Pellegrini 15, Cozzoli 13, Marusic 11, Politi 10, Quinti 10, Mariani 8, De Capitani 7, Tresso 7, Banfi 2, Cova, Motta. All. Biffi.

Expo Inox Battaglia Bazani 15, Monacelli 11, Invernizzi 3, Lonati 5, A. Facchi 14, Sacchi 10, Muzio 4, Bettanti, Pirovano 3, G. Facchi. All. Zanellati.