Elachem sul velluto: Varese si inchina (75-54)

Un break perentorio nella seconda metà del secondo periodo spacca il match e consente alla Elachem Vigevano di ripartire con il piede giusto dopo la sosta forzata della scorsa settimana. I ducali si impongono d’autorità (73-54) lasciando alla Robur Varese, avversario di giornata, l’effimera illusione di un primo quarto equilibrato (19-18) con gli ospiti incollati ad Allegretti (15 punti in frazione) che ha messo in vetrina tutto il suo talento.

Jacopo Mercante (foto Laura Marmonti) batte l'avversario in uno contro uno

Nel secondo periodo però i ducali, che non schierano Radchenko, attivano i retrorazzi e volano via. Dal timeout chiesto da coach Piazza a metà periodo (27-24) scaturisce un parziale di 15-2 che porta al 42-26 del riposo lungo, segnato dalla difesa che sale di colpi e costruito con la circolazione di palla e la distribuzione delle conclusioni.

Alessandro Procacci (foto Laura Marmonti) sta ritrovando la condizione

Non va meglio per Varese nel terzo periodo (21-10): la supremazia di Vigevano è chiarissima e la formazione varesina non ha i mezzi per reggere l’urto. Così nell’ultima frazione la Elachem può amministrare con tranquillità la sfida e consolidare ulteriormente il suo primato in classifica.

«Siamo contenti di come sono andate le cose - commenta coach Paolo Piazza - perché non eravamo al meglio, con Procacci che si è allenato solo questa settimana; Ferri che è tornato in palestra sabato ed eravamo contati. Loro avevano le assenze importanti dei giovani precettati dalla serie A. Voglio evidenziare la prestazione dei nostri under, che hanno tenuto bene il campo: dal secondo quarto abbiamo azzannato la partita - conclude il coach ducale - spianando la strada ad una vittoria che ci consente di restare in vetta alla classifica. L'obiettivo ora è quello di recuperare tutti i giocatori acciaccati e tornare a lavorare come sappiamo in allenamento».