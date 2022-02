Basket, C Silver: gli Aironi soffrono un tempo con la Rondinella (74-59)

Tornano alla vittoria gli Aironi nella terza giornata della fase di Classificazione del campionato di serie C Silver. Lo fanno superando la Rondinella Sesto (74-59), formazione di bassa classifica che comunque nel primo tempo ha messo in grande difficoltà la compagine robbiese, alle prese con qualche problema fisico e che evidentemente non aveva ancora del tutto smaltito le scorie della brutta sconfitta rimediata la scorsa settimana contro i giovani dell'Armani.

Gli ospiti partono con un parziale di 12-1 e per tutti i primi venti minuti la Fluidotecnica è costretta a inseguire; il primo vantaggio arriva infatti solo con il canestro che porta le squadre al riposo lungo (33-31). Alla ripresa del gioco Robbio entra in campo con un piglio diverso ed opera subito il break chiudendo la frazione sul 58-43. Da qui alla fine la gara non ha altri sussulti. In evidenza Castano, decisivo il suo apporto nel momento dell'allungo, Yaya ha portato energia sotto canestro e prova di sostanza da parte di Gallina e Appendini. Tardito, alle prese con un problema alla schiena, è stato utilizzato con il contagocce, ma nell'ultimo periodo ha rimediato subito una botta fortuita proprio dove ha male ed ha dovuto abbandonare il campo. Anche Grugnetti non stava bene per un problema muscolare alla gamba ed è stato gestito, mentre nell'ultimo quarto a Buzzin gli si è girato un po' il ginocchio, la speranza è che non si tratti di nulla di grave.

Castano è stato tra i protagonisti dell'allungo operato all'inizio del terzo quarto (foto E. Salsa)

Fluidotecnica Robbio Castano 15, Pozzi 10, Gabetta, Piccio 5, Gallina 10, Yahya 13, Grugnetti 7, Appendini 10, Tardito 3, Comelli, Buzzin 1; ne Sata. All. Zanotti.

Rondinella Sesto Lamia 11, Zaccuri 5, Clementi 8, De Mezza 6, Casadei 3, Provesi 4, Ravanini 7, Casagrande, Vailati 15, Ciurlia; ne Moscatelli. All. Telesi.

Domenica prossima, 6 marzo, la Fluidotecnica giocherà a Garbagnate, formazione che occupa il penultimo posto della classifica.