Basket, C Silver: Aironi secondi, nel primo turno dei play-off se la vedranno con Erba

Missione compiuta. Nell'ultima giornata della fase di Classificazione la Fluidotecnica supera da pronostico al PalaCantone il tranquillo San Pio X (76-64) e si qualifca da seconda ai play-off indipendentemente dalla sfida di domani tra Sanmaurense e Rondinella che assegnerà il primo posto. Particolare la situazione dei pavesi che in caso di sconfitta potrebbero addirittura scivolare al quinto posto. Nel primo turno gli Aironi se la vedranno con Erba, prima gara in trasferta il prossimo week-end, quindi partita di ritorno martedì 7 o mercoledì 8 giugno. In questo caso non è prevista l'eventuale bella (cosa che sarà nel turno successivo), ma in caso di una vittoria a testa varrà la differenza canestri.

Importante il rientro di Tardito in vista dei play-off (foto E. Salsa)

Riguardo alla gara di stasera il punteggio finale può trarre in inganno. Robbio ha infatti dominato la prima parte giocando piuttosto bene e mettendo a segno 50 punti, contro i 28 degli avversari. Nel secondo tempo la squadra si è seduta e ha consentito ai milanesi di aggiudicarsi entrambi i parziali (13-17 e 13-19), ma di fatto non rischiando mai di mettere a repentaglio la vittoria. Da rimarcare le prove di Kobets e Pozzi che hanno determinato l'allungo e anche di Appendini come lavoro “oscuro”. Va poi detto del rientro di Tardito, il giocatore assente da quasi due mesi è apparso chiaramente in ritardo di condizione, ma è importante che non abbia accusato fastidio alla schiena e pertanto si spera possa essere utile nelle partite di play-off considerando oltretutto che difficilmente Yahya potrà tornare disponibile per la fine del campionato.

Fluidotecnica Robbio Castano 3, Pozzi 14, Piccio 5, Gallina, Grugnetti 2, Appendini 10, Kobets 31, Tardito 5, Tovaglioli, Comelli, Bovio; ne Buzzin. All. Zanotti.

S. Pio X Milano Spinetto 13, Barbantini 6, Caterini 4, Monzani, Sebastiani 2, Finzi 12, Manitta, Lania 7, Marnetto 13, Appetiti 7. All. Bonetti.