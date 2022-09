Basket, C Silver: buona la prima degli Aironi sull'insidioso campo del S. Pio X (81-77)

Parte con una vittoria il campionato degli Aironi che tuttavia a Milano contro il S. Pio X soffrono un po' più del previsto (81-77). E' andata comunque decisamente meglio rispetto alla passata stagione quando i lomellini, decimati dagli infortuni, erano usciti a testa bassa dallo stesso campo. Del resto i padroni di casa hanno mantenuto l'intelaiatura di fine anno scorso, una squadra da non prendere sotto gamba, soprattutto sotto l'aspetto fisico. Nel complesso, dunque, una prestazione positiva, considerando che si è ancora in fase di rodaggio.

Robbio ha avuto un'ottima partenza e, chiuso il primo quarto sul 18-28, ha raggiunto il massimo vantaggio nella seconda frazione (+19). Un punteggio che autorizzava a pensare a una gestione più tranquilla del match, invece il S. Pio ha ridotto le distanze con un parziale di 10-0 e per il resto della gara ha poi tenuto sempre sulla corda la Fluidotecnica. Nelle ultime battute del match il momento più delicato quando gli avversari si sono portati una volta sul -5 a due minuti dalla fine e poi a -4 quando mancavano una ventina di secondi alla sirena. Il tabellino indica in Pozzi, Grugnetti e Tardito, accomunati dallo stesso score, i migliori in campo, mentre va detto che Buzzin ha scontato la prima delle quattro giornate di squalifica, retaggio dell'ultima gara play-off dell'anno scorso.

Prossimo impegno ancora in trasferta, sabato primo ottobre a Sedriano, altra squadra da tenere in giusta considerazione.

S. Pio X Milano Lazarov 7, Barbantini 10, Caterini 2, Finzi 6, Corrias 7, Sebastiani 12, Ceccariglia 8, Lania 6, Marnetto 19; ne Guadalupi, Cavicchini, Castoldi. All. Bonetto.

Fluidotecnica Aironi Robbio Castano 5, Pozzi 17, Gallina 3, Pontisso 11, Grugnetti 17, Appendini 5, Ratti 2, Tardito 17, M. Facchi 4, Bovio; ne Chiesa. All. Zanotti.