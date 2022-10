Basket, C Gold: l'Expo si complica la vita da sola, ma alla fine incamera i due punti

L'Expo Inox si rialza subito dalla prima sconfitta stagionale andando a vincere a Cermenate (75-82) una partita che per larghi tratto a dominato, ma che poi si è complicata da sola. Il primo quarto è stato dominato dal quintetto di Zanellati che trova agevolmente il canestro, mentre i padroni di casa faticano parecchio. Dopo un parziale di 2-20, al primo stop il tabellone indica 8-27. Nella seconda e nella terza frazione la Nba comincia a rallentare, ma la situazione appare comunque sotto controllo con il margine che non scende mai sotto la doppia cifra: 24-40 a metà incontro, 54-65 al 30'. E' nell'ultima frazione che l'Expo si complica da sola la vita andando in difficoltà dinanzi al pressing, tutto sommato elementare, dei padroni di casa. I lomellini commettono una serie di ingenuità, un po' per stanchezza, un po' per imprecisione, e consentono agli avversari, trascinati da un buon Tremolada, di arrivare a -5 palla in mano. Nel finale è Kordis, il più lucido dei suoi (alla fine 31 di valutazione), a guadagnarsi qualche viaggio in lunetta che consente di togliere le castagne dal fuoco. Di sicuro le rotazioni limitate hanno influito (mancava ancora Lonati per il problema alla spalla). Di Paolo, che non si è allenato giovedì e venerdì (distorsione alla caviglia), è partito benissimo, poi è calato come tutti, ma nel finale ha avuto qualche buono sprazzo. Valeiras è stato costretto anche questa sera agli straordinari dando il suo consueto contributo (stavolta ha solo sfiorato la doppia doppia fermandosi a 9 rimbalzi), sebbene in settimana abbia accusato un problema tendineo. L'uscita per falli di Billi, con tecnico, non ha certo agevolato le cose. Comunque alla fine tutto è bene ciò che finisce bene e l'Expo mantiene la vetta della classifica insieme alla Robur Saronno, aspettando gli impegni di domani di Gorgonzola e 7 Laghi.

Expo Inox Nba Billi 5, Di Paolo 17, Pirovano, Kordis 29, Invernizzi 2, A. Facchi 9, Valeiras 20; ne G. Facchi, Laverone, Rossi Raccagni. All. Zanellati.