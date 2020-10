Al Vigevano basta il gol di Mangiarotti

Seconda vittoria in campionato per il Vigevano e come nella gara d'esordio con il Mortara il successo arriva grazie a un solo gol. Al Dante Merlo l'undici di Conti ha superato l'Oratorio Stradella grazie alla rete messa a segno da Mangiarotti dopo 11 minuti di gioco. Un paio di minuti prima i padroni di casa avevano rischiato grosso, con Locatelli che aveva allontanato sulla linea di porta un pallone che stava finendo in rete, mentre dopo il vantaggio il portiere Scuteri si è messo in evidenza neutralizzando in volo una conclusione pericolosa. Per tutto il resto del match il Vigevano ha vissuto di rendita sul vantaggio e in particolare nella ripresa non è riuscito a rendersi granchè pericoloso. Quello di oggi era un test importante contro una squadra che mira a posizioni di vertice, i tre punti sono quindi ottimi sia per la classifica che per il morale, anche se sotto il profilo del gioco il Vigevano è sembrato ancora in ritardo, faticando soprattutto a innescare le sue punte.