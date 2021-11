il Castelnovetto non si ferma più!

Felicità Castelnovetto. La squadra di Ruzzoli supera 3-1 lo Stradella e vola al secondo posto solitario della classifica. Un risultato del tutto inaspettato in avvio di stagione, anche se gli obiettivi non cambiano, ovvero l'imperativo è centrare quanto prima la quota salvezza. La gara con gli oltrepadani è stata combattuta e nel primo quarto d'ora sono gli ospiti a farsi pericolosi impegnando Rainero in tre interventi non facili. Col passare dei minuti il Castelnovetto conquista campo e al 27' passa in vantaggio con un lancio lungo che pesca Finesso abile a trafiggere il portiere. Prima del riposo da una punizione decentrata Berzero mette dentro, la palla schizza sul terreno per infilarsi sul palo lungo. I primi venti minuti della ripresa sono tutti di marca Castelnovetto che crea diverse occasioni per chiudere la partita, ma è lo Stradella che al 25' accorcia le distanze con un calcio di testa di Pellegrini da calcio di punizione. A 7 minuti dalla fine Bilardo sistema le cose con un bellissimo tiro a giro che si infila all'incrocio.

Ancora una sconfitta per il Mortara che anche contro il Siziano Lanterna se la gioca alla pari, ma ha la grave colpa di non capitalizzare le occasioni create. Purtroppo i lomellini pagano l'assenza di un vero attaccante da affiancare al solo Zimbardi. Nel primo tempo, ancora sullo 0-0, l'undici di mister Buttè ha nitide occasioni con Fanzinato e Zimbardi e poi anche con Mattioli che da calcio d'angolo non riesce a impattare da buona posizione. E così al 28' gli ospiti passano a condurre con Carbone, abile a girarsi in area su cross dalla destra. Anche nel secondo tempo il Mortara parte bene, ma alla mezz'ora subisce il raddoppio su un lancio lungo che pesca Carbone sul filo del fuorigioco e l'esperto attaccante supera il portiere con un pallonetto.

Continua il “calvario” del Gambolò che non è nemmeno fortunato. A Lungavilla l'undici di Ventura al 12' passa per primo in vantaggio grazie al classe 2004 Fogliata che su punizione dalla tre quarti sbuca dal lato destro sorprendendo la difesa avversaria. Un rigore generoso trasformato da Gandini consente ai padroni di casa di agguantare il pareggio a 5 minuti dal riposo. Nella ripresa il Gambolò deve avvicendare il difensore Bassi, acciaccato, e al 15' paga l'ennesima ingenuità su calcio piazzato e spizzata di testa di Boiocchi. Gli ospiti sfiorano poi il 2-2, ma nel finale da un calcio d'angolo inesistente il Lungavilla mette al sicuro il risultato con Massimiliani.