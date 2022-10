Calcio, Prima Categoria: il Vigevano passa a Rivanazzano nonostante l'inferiorità numerica (2-3)

Dopo due sconfitte, il Vigevano conquista anche i primi tre punti "on the road" passando sul campo della Rivanazzanese (2-3). Una partita che i biancocelesti avrebbero potuto vincere con un punteggio più netto non avessero dovuto disputare più di tre quarti in inferiorità numerica.

L'undici di mister Bruno sblocca il risultato dopo 10 minuti: palla recuperata a centrocampo, Laboranti lancia in profondità Codagnone che si libera dell'uomo e fa partire un filtrante per Zanimacchia, questi taglia dentro il campo e da posizione defilata in diagonale infila di destro sul palo lontano. Il Vigevano è padrone del campo è ha altre occasioni, ma attorno al 20' ecco l'episodio incriminato. Su calcio d'angolo gli ospiti subiscono una ripartenza, circa a metà campo Lovati atterra un giocatore della Rivanazzanese, per l'arbitro è cartellino rosso, anche se non si trattava di una chiara occasione da gol visto che il biancoceleste non era ultimo uomo. Al 35' Codagnone sposta la palla e cade a terra: probabilmente era fuori dall'area di rigore e forse non era neanche fallo, ma il direttore di gara (compensazione?) decreta il penalty che Carnevale Schianca trasforma.

Nella ripresa il Vigevano ha ovviamente un atteggiamento più prudente a difesa del risultato e la Rivanazzanese, che fino a quel momento non si era praticamente mai resa pericolosa, prova ad attaccare con maggior convinzione. Al quarto d'ora bella combinazione al limite dell'area che smarca Nehura davanti a Scuteri per l'1-2. Il Vigevano, però, ristabilisce immediatamente le distanze: Schianca va sul fondo dal lato destro e mette indietro per l'appena entrato Torti che realizza in corsa. Il gol spegne le velleità dei padroni di casa e gli ospiti controllano senza affanni. Gli oltrepadani riescono a realizzare la seconda rete solo a 20 secondi dalla fine in modo del tutto casuale, con Scuteri preso in controtempo e ingannato dalla traiettorie di un cross sbagliato di Cortes.

Vigevano 1921 Scuteri, Serra, Ottone, Marchesin, Lovati, Laboranti, Pillon (Torti), Portaluppi (Rossi), Zanimacchia (Castellaneta), Codagnone (Marangon), Carnevale Schianca (Borrelli). All. Bruno.