Robbio, il pollice rimane schiacciato nel macchinario

I sanitari del 118 sono intervenuti intorno alle 13,40 di oggi (venerdì) in una ditta di via Cavalieri di Vittorio Veneto, a Robbio, per soccorrere un 52enne rimasto ferito sul posto di lavoro. Secondo una primissima ricostruzione, l'uomo sembra stesse lavorando su un compattatore per imballaggio vicino a una pressa quando, in maniera accidentale, il pollice della sua mano sinistra è rimasto schiacciato nel macchinario. Il 52enne, residente a Robbio, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Novara. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Vigevano e gli ispettori del Dipartimento di prevenzione e sicurezza della Ats.