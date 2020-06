Mortara, getta una gomma da masticare nel cestino: un uomo lo minaccia dalla finestra con una pistola

Il suo è stato un gesto di educazione: gettare la gomma da masticare in un cestino della nettezza urbana esposto sulla pubblica via. Un atto apprezzabile che non ha avuto però lo stesso effetto per un residente della zona, proprietario del bidone, che si è affacciato al balcone minacciando il ragazzo, uno studente diciottenne residente a Mortara, e i due amici che erano con lui con una pistola. E' accaduto nel pomeriggio di giovedì. I carabinieri di Mortara, intervenuti sul posto su richiesta dei ragazzi, hanno sequestrato la pistola che l'uomo, un quarantanovenne, aveva impugnato poco prima, una Glock calibro 9x21. In via cautelativa sono state ritirate anche una Colt Phython 357 Magnum ed un fucile sovrapposto calibro 12 oltre ad un porto d'armi per uso sportivo. Tutte le armi sono risultate regolarmente denunciate.