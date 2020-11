Vigevano, sequestrati 4.157 cuscinetti a sfera di produzione cinese

I funzionari dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli di Pavia, in servizio presso la sezione operativa territoriale di Vigevano, hanno proceduto al sequestro di 4.157 cuscinetti a sfera di produzione cinese, per un totale di 370 chili di materiale, a seguito di informazioni fornite dall'Ufficio Antifrode Europeo. L'operazione ha consentito di accertare l'apposizione di marchi contraffatti di due noti fabbricanti come confermato dalle perizie tecniche effettuate dalle stesse aziende.

Il commercio illegale di questo genere di materiale, che ha un larghissimo utilizzo nella produzione di una vasta gamma di prodotti, non genera soltanto danni finanziari ma rappresenta anche una minaccia per la sicurezza dei cittadino.