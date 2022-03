Controllato in stazione e trovato con la marijuana: trentatreenne nei guai

Lo hanno fermato ieri pomeriggio per un normale controllo nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Mortara e trovato in possesso di un involucro contenente poco più di 6 grammi di marijuana e di una spinello del peso di un grammo. F.D., 33 anni, pregiudicato residente a Langosco, è stato denunciato per spaccio dai carabinieri della stazione di Mortara.

Il trentatreenne è stato controllato dai carabinieri di Mortara

Nella sua abitazione, oggetto di una successiva perquisizione, i militari del maggiore Paolo Banzatti hanno ritrovato altri 5 grammi dello stesso stupefacente. Tutta la droga è stata posta sotto sequestro. Nell'ambito della stessa attività i carabinieri hanno controllato anche un ventenne mortarese incensurato, che aveva una sigaretta artigianale confezionata con hashish. E per questa ragione è stato segnalato alla Prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti.