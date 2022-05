Scontro all'incrocio tra via Trieste e via Oberdan: coinvolte 6 persone

Sei persone, tra le quali due donne di 87 e 79 anni e un bambino di 6 anni, sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto questo pomeriggio poco dopo le 18 all'incrocio tra via Trieste e via Oberdan. Le cause sono ancora al vaglio degli agenti della polizia locale, intervenuti per i rilievi, ma con tutta probabilità si tratta di una mancata precedenza.

I soccorsi sul luogo dell'incidente

Sul posto sono intervenuti il personale medico del 118 e una ambulanza della Croce Rossa di Vigevano ed i vigili del fuoco, la cui caserma dista solo qualche decina di metri. Per fortuna nessuno dei coinvolti, gli altri sono due donne di 31 e 37 anni ed un uomo della stessa età, ha riportato conseguenze gravi. Uno solo dei feriti è stato accompagnato in codice verde per accertamenti al Pronto soccorso dell'ospedale.