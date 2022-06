Cammina vicino ai binari: 47enne urtato dal treno

Traffico ferroviario in tilt per qualche ora. Questa volta non c'entrano guasti alla locomotiva, scioperi o ritardi vari, ma un'imprudenza conclusasi fortunatamente senza gravi conseguenze. Intorno alle 8,20 di stamattina, presso il passaggio a livello di corso Pavia a Vigevano, un uomo di 47 anni è stato colpito dal treno in transito. Fortunatamente il convoglio era appena ripartito in direzione Mortara: la stazione ferroviaria dista qualche decina di metri e la velocità non era eccessiva.

Per questo motivo la vittima se l'è cavata con poco: un trasporto in codice verde all'ospedale civile di Vigevano da parte della Croce Azzurra. Sul posto, anche la polizia locale di Vigevano. Sembra dai primi rilievi che il 47enne stesse pedalando sulla sua bicicletta, dalla pensilina della stazione in direzione di corso Pavia, con l'obiettivo di immettersi poi sulla strada dal passaggio a livello. Poi è sceso dalla bicicletta perdendo l'equilibrio. Lo spostamento d'aria causato dal mezzo, oltre al suo essere probabilmente un po' troppo vicino alle rotaie, ha fatto sì che venisse urtato. Un incidente che sarebbe potuto essere molto più grave. Trenord è stata costretta a cancellare la corsa delle 9,42 che da Milano Porta Genova avrebbe condotto a Mortara, per non ostacolare gli accertamenti delle autorità competenti.