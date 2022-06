L'ennesimo scontro all'incrocio di via Oberdan

L'ennesimo "botto" presso un incrocio dalla fama sinistra, un'intersezione quasi cieca che vede ormai più di un incidente al mese. Spesso le auto sono parcheggiate a ridosso dello "stop" e lì rimangono per ore ed ore. Altre volte non viene visto, o rispettato, il segnale di stop. Intorno alle 17,40 di oggi tra via Oberdan e via Trieste, non lontano dai Vigili del Fuoco, un furgone Opel e un Suv Mercedes si sono scontrati. Nessuno è rimasto ferito, anche se sul posto è arrivata subito un'ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano oltre alla Polizia locale. Sono stati allertati anche i carabinieri.

Il furgone Opel

Sembra, dalle prime ricostruzioni, che sia stato il furgone a non rispettare la precedenza. L'autista del Mercedes, illeso ma sotto shock e anche arrabbiato, ha affermato di «non aver neanche potuto frenare» dopo che la Opel è sbucata da via Oberdan, arrivando dal centro. La sua auto ha finito la corsa contro il cartello di "dare precedenza", buttandolo a terra. Entrambi i veicoli erano in pessime condizioni. Un'ambulanza è partita verso l'ospedale civile di Vigevano caricando uno dei passeggeri del furgone, in codice verde.