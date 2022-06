Ancora un incidente all'incrocio tra via Trieste e via Oberdan

Una persona è rimasta ferita questa mattina poco dopo le 8.30 a cause di un incidente, l'ennesimo, avvenuto all'incrocio tra via Trieste e via Oberdan. Nella circostanza, per cause al vaglio degli agenti della polizia locale, si sono urtate due vetture.

Sul posto, con il personale medico del 118 e l'ambulanza, sono intervenuti i vigili del fuoco la cui caserma dista solo qualche decina di metri dal punto dell'impatto.