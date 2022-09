Truffa aggravata per ottenere fondi europei: la Finanza sequestra 2 milioni di euro

I militari della Guardia di Finanza di Milano hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di oltre 2 milioni di euro, disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, nei confronti di una azienda leader nel settore vitivinicolo. L'indagine, denominata “In vino veritas”, che ha coinvolto 3 persone e due società, ha come oggetto l'ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di finanziamenti dall'Unione Europea.

La frode riguarda l'ottenimento di un finanziamento diretto di 5 milioni di euro, di cui 2 già erogati tra il 2018 ed il 2020 dall'Agenzia esecutiva dell'Unione Europea per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea) ed incassati dalla cooperativa come beneficiario-coordinator del progetto. Gli accertamenti delle Fiamme Gialle hanno evidenziato illeciti accordi tra la cooperativa ed il soggetto esecutore del progetto europeo per consentire alla coop di ottenere un ingiusto profitto non contemplato dal progetto che prevedeva che il beneficiario sostenesse il 20% dei costi dell'attività.

Secondo l'accusa, grazie ad una serie di accordi, le due società avrebbero indotto in errore l'Agenzia europea circa l'effettiva esistenza di un nesso strutturale e di un conflitto di interessi tra le parte e sulla destinazione dei fondi.