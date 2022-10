Cade dal monopattino e batte la testa: 51enne ricoverato al San Matteo

È caduto dal monopattino elettrico, battendo violentemente la testa a terra. A rimanere ferito in modo serio ieri sera (giovedì) è stato un uomo di 51 anni di origini egiziane, che stava percorrendo con il velocipede la provinciale 81, che collega la frazione di Remondò a Gambolò.

L’allarme è scattato intorno alle ore 23. Sul posto sono intervenute un’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa di Mortara; il ferito è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del policlinico San Matteo di Pavia. Le sue condizioni sono state giudicate critiche, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Vigevano, intervenuti ieri sera per i rilievi di legge.