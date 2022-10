Vigevano, violento scontro tra due auto all’incrocio

Il sinistro stradale si è verificato giovedì pomeriggio, intorno alle 17,20 in via Trieste, all’altezza dell’incrocio con via Nazario Sauro, a Vigevano. Due i veicoli coinvolti: una Peugeot 2008 e una Renault Scenic, su cui viaggiavano una donna di 39 e un uomo di 70 anni. Fortunatamente, non hanno riportato gravi ferite in seguito allo scontro, e non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sulla dinamica, sono in corso gli accertamenti degli agenti della polizia locale, che si sono occupati dei rilievi di legge.