Simac e Lineapelle: ultimo giorno

MILANO - Ultima giornata in fiera per Simac (salone della macchine per calzature e pelletteria) e Lineapelle (pelle e materiali). Nonostante gli allestimenti fortemente condizionati dalle regole anti-Covid e un ridotto numero di espositori, nei padiglioni di FieraMilano-Rho si respira un clima di ritrovato entusiasmo. Prima di tutto per un ritorno che segna il passaggio a una ragionevole normalità. E in secondo luogo perché la presenza delle aziende non è stata una semplice testimonianza, vista la buona presenza di compratori interessati. Per gli organizzatori e le aziende che hanno partecipato si è trattata di una scommessa fatta a maggio, quando ancora le incertezze erano molte, e vinta poi a settembre.

“Voglio innanzitutto ringraziare tutte le aziende, che, pur nell’incertezza sia economica che sociale, hanno voluto essere presenti al Simac Tanning Tech 2021, per ribadire che siamo leader in questo settore non solo per la tradizione che ci contraddistingue, ma anche e soprattutto per la capacità di trovare continuamente soluzioni innovative - ha detto Maria Vittoria Brustia, presidente di Assomac, in occasione dell'inaugurazione del Simac - “Digitalizzazione e sostenibilità, insieme alla professionalità e alla competenza del capitale sono il vero fulcro dell’innovazione, i pilastri su cui basare la nuova crescita".

