Concerto-tributo ai Beatles

Si chiuderà venerdì 22 luglio all’interno del cortile del Castello Sforzesco, con l’evento tributo ai Beatles The Magical Mystery Tour, la rassegna Vigevano Estate organizzata dal Comune di Vigevano con il contributo di ASM Energia e Fondazione Cariplo. Per l’ultima volta nel corso di questa estate l’Orchestra Città di Vigevano si occuperà dell’organizzazione di una serata che si preannuncia ricca di contenuti.

“E’ un altro dei progetti – spiega Manuel Signorelli – che il Covid aveva messo in soffitta e che abbiamo la fortuna e il piacere di poter riproporre. C’è stato il tempo di aggiungere alcune canzoni, sistemare gli arrangiamenti orchestrali e costruire attorno ai brani immortali dei Fab Four una bellissima storia che ci verrà raccontata dal nostro Massimiliano Di Landro”. L’attore vigevanese è autore dei testi che faranno da trait d’union alle varie fasi del concerto, interpretando per l’occasione il personaggio di Brian Epstein, il “quinto Beatles”, il manager visionario che portò in un lampo i quattro ragazzi di Liverpool dai locali di periferia alla fama e alla gloria.

La copertina della graphic novel scritta da Vivek J. Tiwary e disegnata da Andrew C. Robinson e Kyle Baker dedicata a Brian Epstein, il manager musicale dietro il fenomeno dei Beatles



Ad interpretare oltre venti fra le canzoni più famose della band inglese sarà un complesso d’eccezione guidato nell’occasione da Daniele Soriani (voce e chitarra), Beatrice Oteri (flauto e vocals), Antonio Buccino (batteria), Marzio Morzenti (basso) e Manuel Signorelli (pianoforte e hammond). Al loro fianco – con arrangiamenti scritti appositamente per l’occasione - la Light Orchestra Città di Vigevano con la direzione di Andrea Raffanini.

Appuntamento venerdì 22 luglio 2022 alle ore 21.00 presso il cortile del Castello Sforzesco di Vigevano (ingresso dall’arco gotico). Prevendite online sul sito dell’Orchestra (www.orchestracittadivigevano.com) oppure presso la Pasticceria “Pastiss” di via XX settembre. Posto unico 10€.