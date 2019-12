Vigevano, consegnate targhe e diplomi di benemerenza al Gruppo comunale di Protezione civile

Come ogni anno il gruppo comunale di Protezione civile si è riunito per festeggiare le solennità del Santo Natale. Un tradizionale momento di festa e di condivisione che ha visto riunite autorità e giunta comunale. Consegnati anche i diplomi di benemerenza a tutti i volontari che durante l'anno mettono a disposizione il loro tempo, dedicandosi con impegno, entusiasmo e passione a dare un valido aiuto alla città. Sentiamo le parole del coordinatore Maurizio Garavelli, di Enzo Stilla e Flavio Zanaboni che hanno aiutato i volontari in questo anno.