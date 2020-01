Milano-Mortara: lui la tradisce, lei tappezza il treno di volantini

«Sei un traditore e un farabutto. Hai ignorato le mie lacrime, ora ignora pure questo». Questo il testo di decine di volantini abbandonati sui sedili di un treno della linea Milano-Mortara, con tanto di nome e fotografia del presunto fedifrago, messo in questo modo alla berlina dalla donna che ha tradito. Se non si tratta di uno scherzo è una vendetta di quelle che fanno male. Perché il traditore, che per altro non avrebbe un profilo social, è stato ora smascherato. La sua ex ha voluto in questo modo prendersi una rivincita assoluta. La vicenda è diventata presto virale in rete. E avrebbe anche un ulteriore strascico: l'auto del malcapitato che è stata imbrattata allo scalo milanese di Porta Genova.