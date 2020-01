Ricette rubate per acquistare farmaci dopanti: blitz dei Nas di Milano

Due arresti e sette obblighi di dimora. E' l'esito dell'operazione "Grecale" dei carabinieri del Nas di Milano, effettuata ieri nelle province di Milano, Genova e Lecco. Tutti i coinvolti devono rispondere a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, falsificazione di ricette mediche e ricettazione di specialità medicinali ad effetto anabolizzante. I militari hanno posto sotto sequestro cinque conti correnti, intestati a quattro dei coinvolti, per un ammontare complessivo di 20 mila euro. Le indagini erano partite a novembre 2018 a seguito di numerose segnalazioni, provenienti dalle farmacie del territorio, che denunciavano frequenti consegne di ricette rubate per ottenere farmaci dopanti, hanno permesso di accertare l'esistenza di una associazione criminale dedita alla raccolta illecita di medicina a base di somatropina, nota come "ormone della crescita", il cui uso è molto diffuso nelle palestre soprattutto da parte di atleti amatoriale. Le ricette utilizzare erano state rubate da strutture ospedaliere e ambulatori. Nel corso delle perquisizioni sono state sequestrate una pistola Smith & Wesson, 11 cartucce calibro 11, una scacciacani con 37 cartucce, un pugnale e 100 ricette rosse di provenienza furtiva il cui utilizzo, per il solo anno 2018, ha procurato un danno al Servizio sanitario nazionale di almeno 60 mila euro.